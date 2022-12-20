ABD'deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu

Bir tuzlu su üretim tesisinde çalışan işçiler tarafından insan kalbi bulundu. Kalbin, yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi…

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde devlete bağlı bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu.

Tennessee Soruşturma Bürosu, kalbin geçtiğimiz perşembe günü işçileri tarafından bulunduğunu açıkladı.

Ek DNA testi yapılacak

Yapılan açıklamada, “Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayın anlaşılması için ek DNA testi yapılacak. Soruşturma devam ediyor.” denildi.

“Gördüğüm en tuhaf şeyler arasında”

Humphreys Şerifi Chris Davis ise “32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bu olayın şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söyleyebilirim.” dedi.