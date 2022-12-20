Petrol
80.31
0.64%
Euro
19.7543
-0.14%
Dolar
18.6394
-0.06%
Altın
1.074
0.25%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
319.690
0.56%
BTXN Coin
8.04
18.75%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    ABD'deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu

    Bir tuzlu su üretim tesisinde çalışan işçiler tarafından insan kalbi bulundu. Kalbin, yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi…
    • 20.12.2022 - 09:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu

    ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville şehrinde devlete bağlı bir tuzlu su üretim tesisinde insan kalbi bulundu.

    Tennessee Soruşturma Bürosu, kalbin geçtiğimiz perşembe günü işçileri tarafından bulunduğunu açıkladı.

    Ek DNA testi yapılacak

    Yapılan açıklamada, “Kalbin ilk muayenesinde bunun yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Olayın anlaşılması için ek DNA testi yapılacak. Soruşturma devam ediyor.” denildi.

    “Gördüğüm en tuhaf şeyler arasında”

    Humphreys Şerifi Chris Davis ise “32 yıldır kolluk kuvvetleriyim. Bu olayın şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf şeyler arasında ilk 5'te olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

    ABD deki su üretim tesisinde insan kalbi bulundu #1


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı
    Milli Takımlar

    Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktı

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı
    Gündem

    Tekirdağ'da uyuşturucu operasyon: 5 gözaltı

    Görüş Bildir