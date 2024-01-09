ABD'deki uçakta dehşet: Havada kapısı koptu! Civataları gevşek çıktı... Havada ilerlerken aniden acil çıkış kapısı kopan ve yolculara dehşeti yaşatan uçağın, en az 5 civatasının gevşek olduğu belirlendi. Uçak, tarihin en çok incelenen uçağı olarak kayıtlara geçti.

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ensonhaber.com

ABD’de havalanan uçak, dehşeti yaşattı.

Alaska Havayolları’na ait Boeing 737 Naz 9 uçağının, havalandıktan kısa bir süre sonra acil çıkış kapısı koptu.

FlightAware'deki verilere göre, uçak uçuş sırasında 16,000 feet (4,876 metre) kadar yükseldi ve sonrasında da alçalmaya başladı.

Dünya çapında yankı uyandıran olay sonrasında detaylı bir inceleme de başlatıldı.

Olayla ilgili konuşulan bir diğer konu da Boeing 737-9 MAX uçağının montaj hattından çıkması ve sertifikasını sadece iki ay önce almış olması...

Sebebi araştırıldı: Gevşek civata

ABD Federal Havacılık İdaresi’nin geçici karaya indirme kararının ardından havayolu şirketlerinin uçakları incelemeye başlamasıyla birlikte, söz konusu uçağın en az beşinde gevşek kapı cıvatası bulundu.

ABD merkezli seyahat araştırma şirketi tarafından görüntülenen bakım kayıtlarına göre gevşek cıvatalar 737-9’un gövdesinin aşağısındaki acil çıkış kapısı olarak bilinen noktanın ilk incelemeleri sırasında bulundu.

Söz konusu uçaklardan dördü 2023 yılında, biri ise 2022 yılında havayolu şirketine teslim edilmişti.

"Ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık"

United Airlines Sözcüsü Skift’e yaptığı açıklamada “Cumartesi günü ön incelemelere başladığımızdan bu yana acil çıkış kapısındaki montaj sorunlarıyla ilgili örnekler bulduk. Bunların ek sıkma gerektiren ve gevşek oldukları tespit edilen cıvatalar olduğunu anladık” dedi.

Tarihin en çok incelenen uçağı

Boeing 737 Max 9 bir dizi güvenlik sorunu ve soruşturmanın ardından “tarihin en çok incelenen uçağı” olarak kayıtlara geçti.

Boeing verilerine göre yaklaşık 300 adet 737 Max 9 uçağı kullanımda.

FAA geçen ay havayollarına yaptıkları bildirimde uçuş kumanda yüzeylerinde gevşek cıvata olması ihtimali nedeniyle Max modellerini denetimden geçirme çağrısı yapmıştı.