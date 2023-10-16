ABD'deki yerli halklara yönelik baskı ve ayrımcılık devam ediyor ABD'de yerli halklar ve Kızılderililerin baskı, yoksulluk ve ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiği belirtildi.

AA & Ensonhaber

Teksas Üniversitesi Eğitimde Kültürel Çalışmalar Bölümü Profesörü Luis Urrieta, "Yerli halkların bugün yaşadığı sorunlar 500 yılı aşkın süredir devam eden sömürgeciliğin sonucudur." dedi.

ABD'deki yerliler ve Kızılderililere yönelik çalışmalar yapan Urrieta, yerlilerin soykırım, yerinden edilme, tecrit, sürgün ve baskı yaşadığını ifade etti.

Urrieta,

Bu durum, askeri eylemler, hastalıklar, bozulan anlaşmalar ve ABD hükümetinin yerlilerin haklarını ellerinden almak ve onlara karşı ayrımcılık yapmak için çıkardığı yasalar yoluyla hayata geçirildi.

diye konuştu.

Profesör, 5 asırlık baskının sonuçlarının, yoksulluk çeken yerlilere bakıldığında açıkça görüldüğünü belirterek, "Sosyal ve ekonomik göstergelere bakıldığında, yerliler sürekli ABD'deki diğer tüm gruplar içerisinde en alt sırada yer alıyor." dedi.

Kızılderililer ve yerli halkın sorunları devam ediyor

Kızılderililer ve yerliler için ayrılan bölgelerde özellikle su, yol, elektrik ve kanalizasyon gibi temel altyapının yetersiz olduğunu aktaran Urrieta, bu durumun barınma sorununa yol açtığını kaydetti.

Profesör Urrieta, Amerika yerlileri ve Kızılderili kadın ve çocukların; cinayet, cinsel saldırı ve insan kaçakçılığı da dahil olmak üzere çok sayıda şiddet ve yüz kızartıcı suçun kurbanı olduklarını vurgulayarak bu suçların sıklıkla cezasız kaldığını söyledi.

Yerli halkları ve Kızılderilileri aşağılayan ifadelerin günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını dile getiren Urrieta, söz konusu ifadelerin kullanılmasına son verilmesi gerektiğini belirtti.

Profesör, yerlilere ve Kızılderililere hizmet ve finansman sağlayan kurumlar olduğunu fakat bu kurumların, yolsuzluk, suistimal ve denetim eksikliği sebebiyle birçok sorunla karşılaştığını ifade etti.

"Kolomb kahraman değil"

Profesör Urrieta, Amerika kıtasının kaşifi Kristof Kolomb'un bir kahraman olmadığını, zamanında işlediği suçlar nedeniyle yargılanıp suçlu bulunduğunu hatırlattı.

Luis Urrieta, "Okullarda öğretilenin aksine, Amerikan yerlileri başka bir yerden gelmedi, onlar bu toprakların asıl halkıdır." dedi.