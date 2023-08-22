ABD'den 12 milyar dolarlık satış: Polonya'ya 96 Apache helikopteri gönderecekler Polonya, ABD'den AH-64E tipi helikopterleri tedarik edecek. Dışişleri Bakanlığı, satışla ilgili sürece onay verdi.

AA & Ensonhaber

ABD ve Polonya, helikopter tedariki konusunda el sıkıştı.

Varşova yönetiminin Washington ile vardığı mutabakata göre, Apache helikopterleri NATO üyesi Polonya'ya gönderilecek.

96 Apache helikopter sevkiyatı

Anlaşma, 12 milyar dolar değerinde 96 AH-64E Apache helikopter ve ilgili ekipmanın gönderilmesini kapsıyor.

Ekipmanlar, 1844 Hellfire ve 508 Stinger füzesini kapsıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu satışa onay verdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Polonya'ya tedarik kararının onaylandığı belirtildi.

Tebligat Kongre'ye gitti

Açıklamaya göre, satış onayına ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildi. Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları, sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim, satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.

Rusya'nın saldırıları harekete geçirdi

Polonya, Rusya'nın komşu ülke Ukrayna'ya saldırılarının ardından ordusunu güçlendirmeyi öncelik haline getirdi.

Bu arada Pentagon, Boeing ve Lockheed Martin'in, silahların ana yüklenicileri olduğunu söyledi.