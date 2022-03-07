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    ABD'den Avrupa'ya 500 asker sevkiyatı daha

    Savunma Bakanı Lloyd Austin'in Avrupa'ya 500 ek asker sevk edilmesi için orduya talimat verdiği açıklandı.
    • AA
    • 07.03.2022 - 22:39
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    ABD'den Avrupa'ya 500 asker sevkiyatı daha

    Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan ABD Savunma Bakanlığından üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "RUS ORDUSU, UKRAYNA'YA 700'E YAKIN FÜZE FIRLATTI"

    Yetkili, Rusya’nın şu anda Ukrayna çevresine yığdığı kuvvetin neredeyse tamamını Ukrayna topraklarına soktuğunu ve Rus ordusunun şu ana kadar Ukrayna’ya 625’ten fazla füze fırlattığını söyledi.

    ABD den Avrupa ya 500 asker sevkiyatı daha #1

    ABD'DEN AVRUPA'YA 500 ASKER DAHA

    Savunma yetkilisi, Bakan Austin’in Avrupa’daki ABD güçlerine destek amacıyla 500 ek asker daha gönderilmesi için talimat verdiğini duyurdu.

    Bu sevkiyatla birlikte ABD’nin Avrupa’daki toplam asker sayısının 100 bin civarına ulaştığını kaydeden yetkili, bu güce Yunanistan’ın Sauda üssüne gönderilen KC-135 tanker uçağı personeli ile Almanya’ya gönderilen bir bakım birliğinin ve diğer lojistik destek birliklerinin de dahil olduğunu söyledi.


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