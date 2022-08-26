ABD'den Avustralya’ya 2 milyar dolarlık askeri helikopter satışı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya'ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdi.

ABD, Avustralya’ya askeri helikopter satışına onay verdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avustralya’ya muhtemel 1,95 milyar dolarlık askeri helikopter satışına onay verdiği bildirildi.

Avustralya'ya 40 adet Black Hawk satılacak

İHA'nın haberine göre; Pentagon, Avustralya’nın 40 adet UH-60M Black Hawk tipi helikopter satın almak istediğini ve ana yüklenicinin Lockheed Martin firması olacağını ifade etti. Pentagon’un Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı ise muhtemel satış hakkında Kongre’yi bilgilendirdi.

Çin'in askeri varlığı tedirgin etti

Çin, Hint-Pasifik bölgesindeki varlığını artırmaya çalışırken, Avustralya son birkaç yıldır savunma harcamalarını artırıyor. Geçtiğimiz yıl Avustralya, ABD ve İngiltere’den nükleer denizaltı satın almak için bir anlaşma imzalamıştı.

Geçtiğimiz mayıs ayında ise ABD Dışişleri Bakanlığı, Avustralya’ya mobil roketatarlar ile diğer müttefiklerine 3,1 milyar dolara varan çeşitli silah satışlarını onaylamıştı.