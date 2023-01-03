ABD'den Ben-Gvir'e Mescid-i Aksa tepkisi: Kabul edilemez

Büyükelçi Nides, "Statükoyu korumak istiyoruz. Bu konudaki görüşmelerimizde çok nettik" dedi.

İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Doğu Kudüs'teki baskın, Filistin'in tepkisini çekti. Yaşananlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sorumlu tutuldu.

"Statükoya zarar verilmesine karşıyız"

Bir açıklama da ABD'den geldi. İsrail Büyükelçisi Tom Nides Başkan Joe Biden yönetiminin Mescid-i Aksa'daki statükoya zarar verilmesine karşı olduğunu söyledi.

Büyükelçi Nides, Walla'ya yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in bu sabah işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında konuştu.

ABD'li elçi: Kabul edilemez

Nides, "Açık konuşalım, statükoyu korumak istiyoruz ve bunu engelleyen uygulamalar kabul edilemez. İsrail hükümetiyle bu konudaki görüşmelerimizde çok nettik." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi ViDEO

Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, bu sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Harem-i Şerif'e girmişti.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Mescid-i Aksa'ya giren görevdeki ilk İsrailli bakan oldu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde

AA'nın haberine göre, Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nin himayesinde bulunuyor.