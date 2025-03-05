ABD'den Çin'e yönelik 'savaşa hazırlık' vurgusu

AA

Çinli yetkililer, Trump yönetiminin gümrük vergisi uygulamalarına karşı ABD ile "her türlü savaşa hazır olduğu" açıklamasında bulundu.

Çinli yetkililerin açıklamaları sonrası bir açıklama da ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten geldi.

Bakan Hegseth, Fox News'e konuştu.

ÇİN İLE OLASI SAVAŞA HAZIRLIKLI OLDUKLARINI BİLDİRDİ

ABD'nin "savaş istemediğini" belirten Hegseth, ancak Çin ile de herhangi bir olası savaşa "hazırlıklı" olduklarını dile getirdi.

Hegseth, "Barış isteyenler savaşa hazırlıklı olmalıdır. Biz hazırlıklıyız. Eğer Çin veya başka bir ülkeye karşı caydırıcılık istiyorsak güçlü olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

"BU YÜZDEN ORDUMUZU YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın barışın güçle birlikte geldiğini anladığını belirten Hegseth, "Bu yüzden ordumuzu yeniden inşa ediyoruz. Bu yüzden savaşçı ilkelerinde caydırıcılığı yeniden kuruyoruz. Çok farklı ideolojilere sahip güçlü, yükselen ülkelerin olduğu tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz." diye konuştu.

NE OLMUŞTU

Trump'ın ülkeye gelen "fentanil ile mücadeledeki başarısızlıkları" gerekçesiyle Çin'e yönelik gümrük tarifesini dün yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarması üzerine Çin'in Washington Büyükelçiliğinin sosyal medya platformu X hesabından açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: