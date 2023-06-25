ABD'den deniz tatbikatı: Katılacak ülkeler belli oldu Pacific Vanguard tatbikatına toplam dört ülke katılacak. Güney Kore, 4 bin 400 tonluk destroyerini gönderecek.

AA ABD'nin öncülüğünde Guam açıklarında deniz tatbikatı düzenlenecek. 1-12 Temmuz arasında düzenlenecek tatbikata Güney Kore Deniz Kuvvetleri de katılacak. Tatbikata katılacak ülkeler Güney Kore donanmasının, birleşik operasyonel yetenekleri geliştirme kapsamında böyle bir adım attığı belirtildi. Pacific Vanguard tatbikatına ABD, Avustralya, Güney Kore ve Japonya deniz kuvvetleri birlikte iştirak edecek. 4 bin 400 tonluk destroyeri gönderecekler Güney Kore, tatbikata 4 bin 400 tonluk "Munmu the Great" destroyerini de gönderecek. Tatbikat kapsamında 4 ülke donanmaları denizaltı karşıtı harekatlar, hava harekatları ve gerçek füze atışları yapacak. Güney Kore donanması, tatbikata 2019'dan bu yana katılıyor.