ABD'den Fransa'daki protestolarla ilgili açıklama: Uygun bulmuyoruz

AA & Ensonhaber

Fransa'da sular durulmuyor.

Sarı yeleklilerin yakıp yıktığı sokaklar aylar sonra yine hareketli.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformu tüm ülkeyi ayağa kaldırdı.

Emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reforma yönelik başlayan protestolar tüm Fransa'ya yayıldı.

Ülkenin birçok kentinde, polis ve göstericiler arasında arbede yaşanırken, göstericiler durak araç karakol ne varsa ateşe vermeye devam ediyor..

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Fransa'da devam eden protestolarla ilgili sorulan soru üzerine Patel, şu ifadeleri kullandı:

Öncelikle geniş çerçevede elbette ki herkesin barışçıl protesto ve kendini ifade etme hakkına saygı gösteriyoruz ancak şiddet eylemlerine başvurmanın asla uygun olmadığını söyleyebilirim.



Genel anlamda bu konu, Fransa'nın iç işleridir ve bu konuda yorum yapmayacağım. Ama Fransa, önemli bir ortaktır ve en eski müttefiklerimizden biridir.



Onlarla olan ittifakımıza en yüksek değeri biçiyoruz ve ortak değerler konusunda onlarla uzun bir tarihi paylaşıyoruz.