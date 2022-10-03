ABD'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ordusunu eğitme kararı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah ambargosunu kaldıran ABD, şimdi de Rum askerleri eğitecek.

ABD, Akdeniz'de Türkiye'ye kafa tutmaya çalışan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'yle ilgili gerilimi tırmandırıyor.

ABD, geçtiğimiz günlerde Rumlara 1987’den bu yana uyguladığı silah ambargosunu kaldırmıştı.

Bu gelişmenin ardından ABD şimdi de Rum askerlerini eğitecek.

Şimdi de Rum askerleri eğitecekler

New Jersey Ulusal Muhafızlık Bürosu, Pentagon'a, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile askeri iş birliği yapmak için başvuruda bulundu. Pentagon ise bu başvuruyu kabul etti.

Böylelikle ABD Savunma Bakanlığı, Kıbrıslı Rumları eski Varşova Paktı ülkelerine uyguladığı özel eğitim ve iş birliği programına dahil etmiş oldu.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise eğitim ve iş birliği programına alınmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"İş birliğinin giderek arttığının göstergesi"

Petridis, ''Amerikan ordusu ile stratejik işbirliğini derinleştiren önemli bir adım atıldı. İş birliğimiz sürekli gelişecek.'' dedi.

Öte yandan Pentagon'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada anlaşma için, "Kıbrıs Rum Kesimi ve Washington arasındaki iş birliğinin giderek arttığının göstergesi." ifadesine yer verildi.