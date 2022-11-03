ABD'den İsrail'de seçimleri kazanan Netanyahu'ya tebrik

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, seçimden zaferle çıkan muhalefet lideri Binyamin Netanyahu'yu telefonla arayarak tebrik etti.

İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerden, kesin olmayan sonuçlara göre Binyamin Netanyahu zaferle çıktı.

Netanyahu liderliğindeki blok, hükümet için 120 sandalyeli Meclis'te yeterli çoğunluğu sağladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'de 1 Kasım'da yapılan erken genel seçimlerde sandıktan zaferle çıkan Netanyahu ile telefonda "iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini" aktardı.

"Birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimi söyledim"

Netanyahu'ya seçim zaferi için tebriklerini ilettiğini kaydeden Nides, "Sarsılmaz bağlarımızı korumak için birlikte çalışmayı dört gözle beklediğimi söyledim." ifadelerini kullandı.

İsrail'de son üç buçuk yılda beşinci kez gerçekleştirilen genel seçim sonuçlarına göre Netanyahu sağ müttefikleriyle Mecliste hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlamıştı.​​​​​​​