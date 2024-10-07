ABD'den İsrail'e son 1 yılda 17,9 milyar dolar askeri yardım ABD yönetiminin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırımın ardından İsrail'e 17,9 milyar dolar askeri yardımda bulunduğu, bunun da Orta Doğu'daki çatışmaların artmasına neden olduğu belirtildi.

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri katletmesinin üzerinden bir yıl geçti.

Günden güne saldırılarını yoğunlaştıran ve geri adım atmayan İsrail'in bu soykırımına dünya sessiz kalmaya devam ederken, en büyük destek ise ABD'den geliyor.

ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Brown Üniversitesi, ABD'nin Gazze'deki soykırımın başlamasından bu yana İsrail'e yaptığı askeri yardımlara ilişkin bir rapor yayınladı.

ABD'NİN İSRAİL'E YÖNELİK YARDIMLARIYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN RAPOR

ABD'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 17,9 milyar dolarlık askeri yardımda bulunduğu, bunun da bir yıl içerisinde Tel Aviv'e yapılan en yükse hibe olduğu aktarıldı.

ABD'nin yaptığı yardımların büyük çoğunluğunu top mermileri ve hava saldırılarında kullanılan yaklaşık bir tonluk sığınak delici ile güdümlü füzelerin oluşturduğu ifade edildi.

'UKRAYNA'YA YAPILAN YARDIMLAR KAMUYA AÇIK, İSRAİL'E DEĞİL'

Washington'un yaptığı askeri yardımlar içerisinde "Demir Kubbe" gibi İsrail'in hava savunma sistemlerine 4 milyar dolarlık hibesi de yer alıyor.

Raporda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı kamuya açık askeri yardımın aksine, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e ne tür askeri yardımlarda bulunduğuna dair tam ayrıntıları paylaşmadığına dikkati çekildi.

'BİDEN YÖNETİMİ TAM MİKTARI GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR'

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, bürokratik manevralarla İsrail'e yaptığı yardımların tam miktarını ve sistem türlerini gizlemeye çabaladığına işaret edildi.

Buna ek olarak ABD'nin, 7 Ekim'den sonra Yemen'deki Husilere karşı düzenlenenler başta olmak üzere Orta Doğu'daki "askeri operasyonlarına" da 4,86 milyar dolar harcadığı kaydedildi.

251 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ YARDIM

ABD'nin bugüne kadar en fazla askeri yardım yaptığı ülkenin İsrail olduğu belirtiliyor.

Rapora göre, ABD, İsrail'e 1959'dan bu yana 251 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu.

ABD yönetimi, 1999'dan bu yana her yıl düzenli olarak İsrail'e askeri yardımda bulunuyor. 1999'da 2,7 milyar dolar olan bu askeri yardım, 2019'da 3,8 milyar dolara yükseltilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)