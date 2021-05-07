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- ABD'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskını hakkında açıklama
ABD'den İsrail'in Mescid-i Aksa baskını hakkında açıklama
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırmasıyla ilgili derin endişe duyduklarını söyledi.
- AA
- 07.05.2021 - 22:11
İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’daki Kıble Mescidi’nde yatsı namazı kılan cemaate karşı ses bombaları ve plastik mermi kullandı.
"DERİN ENDİŞE DUYUYORUZ"
ABD Dışişleri Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, konuyla ilgili bir basın açıklamasında bulundu.
Porter, Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilerin yerlerinden edilmesinden derin endişe duyduklarını açıkladı.