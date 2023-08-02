ABD'den itiraf gibi rapor: Ukrayna zaferi bizim için neden önemli ABD merkezli düşünce şirketi tarafından kaleme alınan raporda, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın desteklenmesinin nedenleri sıralanırken bu amaç uğruna ABD'nin toplam 2023 savunma bütçesinin yüzde 5'i kadar yardım yapıldığı vurgulandı.

AA

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Ukrayna-Rusya savaşında 1,5 yıl geride kaldı...

Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın en büyük destekçisi ABD oldu.

ABD'nin askeri ve mali yarımların ardı arkası kesilmezken ABD Merkezli Düşünce Kuruluşu Hudson Enstitüsü, "Ukrayna zaferi, Amerikalılar için neden önemli" başlıklı rapor yayınlayarak bu yardımları mercek altına aldı hem de neden bu yardımların yapıldığını açıkladı.

Toplam 2023 savunma bütçesinin yüzde 5'i

Raporda, ABD'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya yaptığı toplam 43,7 milyar dolarlık yardımın, ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 5'ine, gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık binde 2'sine denk geldiği belirtildi.

"Tek damla Amerikalı kanı dökmeden binlerce Rus teçhizatı yok edildi"

Ukrayna'nın, ABD'nin iki büyük düşmanından birini gerilettiği için önemli olduğu vurgulanan raporda, "Ukrayna, 2 bin 164 ana muharebe tankı, 2 bin 566 piyade savaş aracı, 500'den fazla top ve çoklu roketatar, 84 uçak, 99 helikopter ve 12 donanma gemisi dahil toplam 11 bin 350'den fazla Rus askeri teçhizatını tek damla Amerikalı kanı dökmeden imha etmiştir." ifadesine yer verildi.

Ukrayna'nın yer altı kaynakları

Raporda, Ukrayna'nın küresel emtia piyasalarını şekillendirdiğinin ve topraklarında toplam 12,4 trilyon dolar değerinde ham madde bulundurduğunun altı çizildi.

Ukrayna'nın mısır, buğday, arpa, ayçiçeği, ayçiçeği yağı, ayçiçeği küspesi ve kanola üretiminde dünyada ilk 10 arasında yer aldığı belirtilerek, ülkenin, titanyum, demir, lityum, kömür ve diğer enerji yatakları da dahil olmak üzere dünyada en yaygın kullanılan 120 mineral ve metalin 117'sinin rezervine sahip olduğu aktarıldı.

"Rusya'nın zayıflaması Çin'e zarar verir"

Rusya'nın zayıflamasının, Çin'e zarar vereceği öne sürülen raporda, "ABD'nin ekonomik desteği Ukrayna'yı savaşta tutuyor. Rusya, Ukrayna ekonomisinin yaklaşık yüzde 45'ini yok etti. Ekonomik destek olmadığı takdirde ordusu savaş alanında başarılı olsa bile Ukrayna toplumu çökecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, toplam yardım miktarını açıklamıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Askeri İşler Bürosu, 25 Temmuz'da bilgilendirme yayımlamış ve savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya yapılan yardımın 43 milyar doların üzerinde olduğunu açıklamış ve yapılan askeri yardımların ne olduğunu tek tek belirtmişti.

ABD Savunma Bakanlığı da aynı gün Ukrayna'ya ilk kez "Hornet" insansız hava araçlarını da içeren 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım paketini duyurmuştu.