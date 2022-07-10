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    ABD'den Japonya'ya taziye ziyareti

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, suikaste kurban giden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için taziye ziyareti için Japonya’ya gidecek.
    • 10.07.2022 - 12:22
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    ABD'den Japonya'ya taziye ziyareti

    8 Temmuz’da eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

    Dünyayı sarsan olayla ilgili gelşmeler devam ediyor.

    Bu kapsamda ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya'ya gidiyor.

    Taziye için Tokyo'ya gidecek

    AA'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Asya ziyareti sonrası ülkesine geri dönmesi planlanan Blinken’ın, Abe için taziyelerini sunmak üzere Tokyo ziyareti yapacağını açıkladı.

    "ABD-Japonya ittifakı, Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın temel taşı ve hiç bu kadar güçlü olmamıştı." ifadesini kullanan Price, Blinken’ın Japon üst düzey yetkililerle görüşeceğini aktardı.

    Japon hükümet yetkilisi de yarın Japonya Başbakanı Kişida Fumio’nun Blinken ile görüşme planladığını kaydetti.

    ABD den Japonya ya taziye ziyareti #1

    Abe'ye silahlı saldırı

    Abe, 8 Temmuz'da Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için Nara kentindeki Yamato-Saidaiji İstasyonu karşısındaki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı esnada göğsünden vurulmuştu.

    Saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe kurtarılamamıştı.


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