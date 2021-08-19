ABD'den Kabil'deki tahliyelere ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliyelere ilişkin, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın brifinginde, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan şimdiye kadar 7 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi.

İŞLEMLERİ TAMAMLANAN 6 BİN KİŞİNİN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Şu an havalimanında işlemleri tamamlanan 6 bin kişinin olduğunu dile getiren Price, bu kişilerin de kısa sürede uçaklara bineceğini ve tahliye edileceğini belirtti.

Price, tahliye işlemlerini hızlandırmak içinse Kabil'e daha fazla konsolosluk çalışanı gönderdiklerini, bazı konsolosluk çalışanlarının ise transit işlemleri için Katar ve Kuveyt'e gönderildiğini ifade etti.

TAHLİYE İÇİN HAVALİMANINA ERİŞEMEYENLER İÇİN 'HAVALİMANI ÖTESİNE GEÇECEK KAYNAĞIMIZ YOK' DEDİ

Tahliye için havalimanına erişemeyenlerin durumuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Price, "Havalimanı ötesine geçecek kaynağımız yok." diye konuştu.