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    ABD'den Kosova'ya, Afgan mülteci teşekkürü

    Dün Washington'da Kosova Başbakanı Kurti ile bir araya gelen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Afganistan'dan tahliye edilenlere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür etti.
    • 18.05.2022 - 18:01
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 18:03
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    ABD'den Kosova'ya, Afgan mülteci teşekkürü

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kosova Başbakanı Albin Kurti ile dün Washington'da bir araya geldi.

    Sullivan, Afganistan'dan tahliye edilen kişilere ev sahipliği yaptıklarından dolayı, Kurti’ye teşekkür etti.

    AA’nın haberine göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Watson’ın açıklamalarında, Sullivan'ın Kurti'ye Afganistan'dan tahliye edilen kişilere ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ettiği belirtilerek, “Kosova'nın Ukrayna halkına insani yardım desteği ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar dahil Ukrayna savaşı konusunda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadeleri kullanıldı.

    Sırbistan-Kosova normalleşmesinde ABD desteği vurgusu

    Watson, görüşmede, Batı Balkanlar'da istikrarın önemine işaret edildiğini aktardı. Ayrıca, “Sullivan, Kosova ve Sırbistan arasındaki kapsamlı normalleşme anlaşmasına varılması için AB arabuluculuğuyla kurulacak bir diyaloğa, ABD'nin desteğini dile getirdi." bilgisini paylaştı.

    Ayrıca Watson, Sullivan'ın Kosova'nın kömürden temiz enerjiye geçiş ve istikrarlı elektrik kaynağı sağlanması konusundaki geçiş planlarının da memnuniyetle karşılandığını dile getirdiğini kaydetti.

    ABD den Kosova ya, Afgan mülteci teşekkürü #1


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