ABD'den Kuzey Kore çağrısı: Diplomasiye dönün

İHA

Kuzey Kore hükümeti ve Güney Kore arasındaki gerilim sürüyor.

Son olarak Güney Kore'ye ulaşım sağlayan bağlantı yollarını bombalayan Kuzey Kore'ye tepkiler çığ gibi büyüyor.

İki ülke arasında çekişmeli süreç devam ederken, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili Kuzey Kore hükümetine çağrıda bulundu.

"KUZEY KORE, TANSİYONU YÜKSELTEN EYLEMLERE DEVAM EDİYOR"

Miller, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurmasının ardından bölgede artan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Düzenlediği rutin basın toplantısında "Kuzey Kore'nin eylemleri söz konusu olduğunda, tansiyonu yükselten adımlar atmaya devam ettiklerini görüyoruz" diyen Miller, Güney Kore ile iş birliği içinde gelişmeleri izlemeyi sürdürdüklerini ifade etti.

"DİPLOMASİYE DÖNÜN"

Pyongyang yönetimini diplomasiye teşvik etmeyi sürdüreceklerini belirten Miller, "Kuzey Kore'yi gerilimi azaltmaya, çatışma riskini arttıracak her türlü eyleme son vermeye ve diyalog ve diplomasiye geri dönmeye çağırıyoruz" dedi.

"HABERLERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Kuzey Kore'nin Rusya'yı desteklemek üzere Ukrayna'ya asker göndereceğine dair iddialara da değinen Miller, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya adına savaşacağına dair haberlerden endişe duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Miller, "Eğer bu doğruysa iki ülke arasında son birkaç aydır geliştiğini gördüğünüz ilişkide önemli bir ivmeye işaret edecektir. Bu, aynı zamanda savaş sahasında önemli kayıplar vermeye devam eden Rusya'nın çaresizliğini gösterir" ifadelerini kullandı.

KUZEY KORE'NİN BAĞLANTI YOLLARINI PATLATMASI

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığını duyuran Pyongyang yönetimi, dün iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurmuştu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, "Kuzey Kore ordusu öğle saatlerinde Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı. Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edilirken, tepki olarak Askeri Sınır Çizgisi'nin güneyine uyarı ateşi açıldığı kaydedilmişti.