Euro
10.8102
0.56%
Dolar
9.2642
0.57%
Altın
531.22
0.65%
Borsa
1.433
0%
Bitcoin
596.310
-0.01%
BTXN Coin
0.00
0.00%
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    ABD'den Kuzey Kore'ye: Ön koşulsuz görüşelim

    Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin ardından 'esaslı diyalog' çağrısı yaptı.
    • AA
    • 21.10.2021 - 09:15
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 10:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den Kuzey Kore'ye: Ön koşulsuz görüşelim

    Kuzey Kore'nin son haftalarda peş peşe yaptığı füze denemeleri ABD'yi alarma geçirdi.

    Denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze denemesinin ardından ABD ve İngiltere, Pyongyang'ın nükleer programını BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

    "FÜZE DENEMELERİ GÜVENLİK KONSEYİ KARARLARINI İHLAL EDİYOR"

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesini kınadı ve bu denemelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini söyledi.

    "PERVASIZCA YAPILAN PROVOKASYON"

    Kuzey Kore'nin son balistik füze denemesinin "pervasızca yapılan bir provokasyon" olduğunu belirten Thomas Greenfield, Pyongyang'a daha fazla provokasyondan kaçınması çağrısı yaptı.

    "DİYALOG VAKTİ GELDİ"

    Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması için "sürdürülebilir ve esaslı diyalog" kurma zamanı geldiğine işaret eden Greenfield, Kuzey Kore'ye ön koşulsuz görüşme teklif ettiklerini anlattı.

    ABD den Kuzey Kore ye: Ön koşulsuz görüşelim #1

    ULUSLARARASI TOPLUMA "BİRLİKTE ÇALIŞALIM" MESAJI

    Thomas Greenfield, bölgede gerginliği azaltma konusunda uluslararası toplumla yakından çalışmaya da hazır olduklarını vurguladı.

    Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

    BM Güvenlik Konseyi, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar uyguluyor.

    ABD den Kuzey Kore ye: Ön koşulsuz görüşelim #2

    Kuzey Kore, trenden balistik füze fırlattı ViDEO

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir