Petrol
84.98
-1.08%
Euro
19.7817
-0.90%
Dolar
18.7369
0.13%
Altın
1.105
0.74%
Borsa
5628
0.00%
Bitcoin
317.290
-0.42%
BTXN Coin
6.89
12.76%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    ABD'den LNG taşıyan tanker, Almanya'ya ulaştı

    Doğalgazda sıkıntılarla karşılaşan Avrupa ülkesi, ABD'den LNG alımı seçeneğine başvurdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2023 - 15:09
    • Güncelleme : 03.01.2023 - 15:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den LNG taşıyan tanker, Almanya'ya ulaştı

    Doğalgaz tedarikinde önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra Moskova'ya yaptırım uygulamaya başladı.

    Rusya'dan gaz kesintileriyle karşılaşan Avrupa'nın en büyük ekonomisi, enerjide farklı alternatiflere yöneliyor.

    LNG tankeri Almanya limanına yanaştı

    Bu kapsamda ABD'den yola çıkan ilk LNG tankeri, Almanya'nın üçüncü büyük limanı Wilhelmshaven'e ulaştı.

    Tedarik edilen sıvılaştırılmış doğalgaz, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından geçen ay açılışı yapılan özel yüzer terminalde tekrar gaza dönüştürülecek.

    Nükleer santrallerin ömürleri uzatıldı

    Almanya, ayrıca eski petrol ve kömür yakıtlı elektrik santrallerini geçici olarak yeniden faaliyete geçirdi ve üç nükleer santralinin ömrünü nisan ortasına kadar uzattı.

    ABD den LNG taşıyan tanker, Almanya ya ulaştı #1

    Çevrecilerden fosil yakıt tepkisi

    Associated Press'in aktardığına göre, çevreciler, Almanya'nın fosil yakıtları ithal etmemesi gerektiğini savunuyor.

    Almanya'nın gaz depolama tesislerindeki rezervler, Orta Avrupa'nın büyük bölümünde mevsim dışı sıcakların ısınma talebini düşürmesiyle yıl başında yüzde 90'ın üzerine çıktı.


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Manavgat yangınını çıkaran 14 yaşındaki sanık 7 yıl hapis cezası aldı
    3. Sayfa

    Manavgat yangınını çıkaran 14 yaşındaki sanık 7 yıl hapis cezası aldı

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı
    3. Sayfa

    İETT otobüsleri duraktaki yolcuları almadı

    Görüş Bildir