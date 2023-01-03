ABD'den LNG taşıyan tanker, Almanya'ya ulaştı

Doğalgazda sıkıntılarla karşılaşan Avrupa ülkesi, ABD'den LNG alımı seçeneğine başvurdu.

Doğalgaz tedarikinde önemli ölçüde Rusya'ya bağımlı olan Almanya, Ukrayna savaşının patlak vermesinden sonra Moskova'ya yaptırım uygulamaya başladı.

Rusya'dan gaz kesintileriyle karşılaşan Avrupa'nın en büyük ekonomisi, enerjide farklı alternatiflere yöneliyor.

LNG tankeri Almanya limanına yanaştı

Bu kapsamda ABD'den yola çıkan ilk LNG tankeri, Almanya'nın üçüncü büyük limanı Wilhelmshaven'e ulaştı.

Tedarik edilen sıvılaştırılmış doğalgaz, Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından geçen ay açılışı yapılan özel yüzer terminalde tekrar gaza dönüştürülecek.

Nükleer santrallerin ömürleri uzatıldı

Almanya, ayrıca eski petrol ve kömür yakıtlı elektrik santrallerini geçici olarak yeniden faaliyete geçirdi ve üç nükleer santralinin ömrünü nisan ortasına kadar uzattı.

Çevrecilerden fosil yakıt tepkisi

Associated Press'in aktardığına göre, çevreciler, Almanya'nın fosil yakıtları ithal etmemesi gerektiğini savunuyor.

Almanya'nın gaz depolama tesislerindeki rezervler, Orta Avrupa'nın büyük bölümünde mevsim dışı sıcakların ısınma talebini düşürmesiyle yıl başında yüzde 90'ın üzerine çıktı.