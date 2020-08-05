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    ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı

    Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, Amerikan vatandaşlarından evlerinde kalmaları istendi.
    • AA
    • 05.08.2020 - 08:42
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 08:42
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    ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı

    Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda büyük bir patlama meydana geldi.

    Son verilere göre olayda, 73 kişi hayatını kaybetti, 3 bini aşkın kişi de yaralandı.

    Ülkenin Savunma Konseyi'nden yapılan açıklamada, Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık OHAL ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

    AMERİKAN VATANDAŞLARINA UYARI

    Lübnan'daki ABD Büyükelçiliği ise, Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama nedeniyle ülkede yaşayan Amerikan vatandaşlarına zehirli gaz uyarısında bulundu.

    "EVLERİNİZDE KALIN"

    Elçilikten yapılan yazılı açıklamada, "patlamada zehirli gazların açığa çıktığına" dair haberlerin olduğu belirtildi ve vatandaşlara evlerinde kalmaları ve mümkünse maske kullanmaları uyarısı yapıldı.

    Açıklamada, ABD vatandaşlarından patlamadan zarar gören bölgelerden uzak durmaları ve yerel makamların direktiflerine uymaları istendi.

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta patlama ViDEO

    ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı #1

    ABD'den Lübnan'daki vatandaşlarına zehirli gaz uyarısı #2

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