ABD'den Orta Doğu'daki üslerine ek askeri destek ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Orta Doğu'da İsrail ile Lübnan Hizbullahı arasında artan gerginlikler nedeniyle bölgeye ek asker göndereceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in başta ABD olmak üzere Avrupa ülkelerinin desteğini ve tepkisizliğini fırsat bilerek bölgede artan saldırganlığı, daha büyük bir savaş tehdidini de beraberinde getirdi.

ABD'DEN YENİ ASKERİ SEVKİYATLAR

ABD Savunma Bakanlığı'ndan AA'ya yapılan yazılı açıklamada,

Orta Doğu'daki artan gerginlikler ve tedbirleri çoğaltmak nedeniyle, bölgede halihazırda bulunan güçleri güçlendirmek için az sayıda ek ABD askeri personeli gönderiyoruz.

ifadelerine yer verildi.

SEVKİYAT BİLGİSİ "GİZLİ"

Nereye ne kadar asker gönderileceği sorularına ise "Operasyon güvenliği nedeniyle, belirli ayrıntılar hakkında yorum yapmayacağız veya bilgi vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin şu an bölgede yaklaşık 40 bin civarında askeri bulunuyor.