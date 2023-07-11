ABD'den peş peşe F-16 mesajları: Uçakların Türkiye'ye satışı ilerleyecek Sullivan, F-16'ların Türkiye'ye tedariki konusuna ilişkin tavırlarını açıkladı. Bir mesaj da ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

AA & Ensonhaber

ABD'den, Türkiye'nin tedarik etmek istediği F-16 savaş uçaklarına ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın ardından, bir açıklamayı da Başkan Joe Biden'ın en yakınındaki isimlerden biri yaptı.

Türkiye'ye F-16 transferi açıklaması

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden'ın F-16'ların Türkiye'ye transferi konusunda Kongre'ye danışarak ilerleyeceğini söyledi.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı da F-16 uçaklarının Türkiye'ye satılması konusunu bir süredir kamuoyuna açık şekilde desteklediklerini bildirdi.

"Satış konusunda destekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsveç'in NATO üyeliği ile F-16 satışının iki ayrı konu olduğunu aktardı.

Miller, "F-16'ların satışı konusunda bir süredir Türkiye'yi desteklediğimizi kamuya açıkladığımız gibi, özel görüşmelerde onlara da söylüyoruz." dedi ve ekledi:

Fakat biz her ne kadar inanmasak da bu konunun oradaki NATO üyeliğiyle bağlantılı olması gerektiğine inanan bir grup Kongre üyesi var.

Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına geçtiğimiz nisan ayında onay vermişti.

Link-16 nedir

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.