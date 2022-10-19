ABD'den Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım kararı

ABD yönetimi, ABD'de üretilen askeri ve hassas teknolojileri alarak bunları Rusya'ya tedarik eden bir şebekeye yönelik yaptırım açıkladı.

Geçtiğimiz hafta 33 ülkenin maliye bakanlıkları ve diğer hükümet huruluşları ile Rusya'ya yönelik ihracat kontrolleri uygulanması için toplantı gerçekleştirilmişti.

Toplantı sonrası, ABD'de üretilen askeri ve hassas teknolojileri alarak bunları Rusya'ya tedarik eden bir şebekeye yönelik yaptırım kararı alındı.

Rus askeri tedarik şebekesine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu ile iş birliği içinde, ABD'li üreticilerden askeri ve hassas teknolojileri alıp bunları Rus son kullanıcılarına tedarik eden şebekeye yönelik yaptırım uyguladık." ifadesine yer verildi.

Söz konusu yaptırımlar kapsamında Yuri Yuryeviç Orekhov isimli Rus ve bu kişinin iki şirketi yaptırım listesine alındı.