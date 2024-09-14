ABD'den Rus medyasına yeni yaptırımlar ABD yönetimi, Ukrayna'daki savaşta Moskova yönetimine önemli ölçüde destek sağladığı gerekçesiyle Rusya medyasına yeni yaptırımlar açıkladı.

AA

ABD yönetimi, Rus medyasına karşı yeni kararlar almaya devam ediyor.

ABD özellikle Rus medyasının Ukrayna savaşında destek olmasının ardından, bazı yaptırımlara imza attı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Rus devlet kanalı RT ile bağlantılı 3 kurum ile 2 kişiye yönelik yaptırım kararı alındığını açıkça belirtti.

"CASUSLUK" DEDİ

Blinken, söz konusu kurum ve kişilerin, Rus devlet medyası RT ile bağlantılı olarak yabancı devletlerde ciddi boyutta dezenformasyon yürüttükleri, gazetecilik faaliyetlerinin ötesinde "örtülü casusluk" benzeri faaliyetlere giriştiklerini ileri sürdü.

"SAVAŞI MEŞRULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

ABD Dışişleri Bakanı, RT'nin yabancı birçok ülkede "istikrarsızlaştırıcı faaliyetler" ve dezenformasyon kampanyaları yürüttüğünü, bunun yanı sıra Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını meşrulaştırmaya yönelik birçok faaliyet içinde olduğunu savundu.

Blinken, "RT, yeni örtülü istihbarat yeteneklerinin gizli kalmasını istemektedir, aynen uzun süredir yürüttükleri dezenformasyon çabaları gibi." değerlendirmesini yaptı.

MOSKOVA SEÇİMLERE MÜDAHALE İDDİALARINI REDDETTİ

ABD Adalet Bakanlığı, 4 Eylül'de yaptığı açıklamada, aralarında RT'nin de olduğu Rusya'ya bağlı bazı medya kuruluşları ile sosyal medya platformlarını, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine müdahale etmeye çalışmakla suçlamış ve bu kapsamda yaptırımlar açıklamıştı.

ABD istihbaratı, 2016 yılındaki başkanlık seçimlerine Rusya'nın RT ve diğer medya kurumları üzerinden müdahale etmeye çalıştığı sonucuna varmış, Moskova ise seçimlere müdahale iddialarını reddetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)