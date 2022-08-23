ABD'den, Ruslarla çalışan Türk işletmelere yaptırım tehdidi

Türk şirketlere gönderilen mektupta, "ABD yaptırımlarının riski altındasınız" denildi. Rus aktörlerle iş yapmanın, risklere yol açabileceği öne sürüldü.

Türkiye, diğer NATO üyelerinin aksine, hem Ukrayna hem de Rusya ile diyalog kurabilen tek ülke olarak öne çıkıyor.

Ankara'nın, komşusu Rusya ile iyi ilişkilere sahip olması, ABD'de rahatsızlığa yol açtı.

Türk işletmeleri yaptırımla tehdit ettiler

Wall Street Journal'ın haberine göre, Biden yönetimi, "Türk işletmeleri yaptırım uygulanan Rus kurumları ve bireyleriyle çalışmamaları" konusunda uyardı.

Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen 22 Ağustos tarihli mektupta, Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, Türk şirketlerinin yaptırım uygulanan Ruslarla iş yapmaları halinde ABD yaptırımlarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymalısınız"

Adeyemo'nun, aynı mektubu TÜSİAD'a da gönderdiği belirtildi. Haberde, "Yazılı uyarılar, ABD'nin Türk kurumlarının Rusya'ya uygulanan yaptırımlara uymasını sağlama çabalarının bir parçası." ifadesi kullanıldı.

Türk işletmelerin hedef alındığı söz konusu mektupta, şunlar aktarıldı:

"ABD yaptırımlarının riski altındasınız"

"ABD tarafından belirlenen kişilere maddi destek sağlayan tüm bireyler veya kuruluşlar, ABD yaptırımlarının riski altındadır. Yaptırım uygulanan Rus aktörlerle olan ilişkilerin Türk finans kurumlarını ve işletmelerini yaptırım riskine maruz bırakabileceğini lütfen unutmayın."

Ayrıca, "Türk bankalarının, Amerikan bankalarıyla bağlarını korurken, aynı zamanda yaptırım uygulanan Rus bankalarıyla ilişki kuramayacağı" savunuldu.

Türkiye'nin Ukrayna ihtilafındaki rolü

Öte yandan aynı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini Ukrayna ihtilafında arabulucu olarak konumlandırdığı hatırlatıldı.

Türkiye'nin iki turlu barış görüşmesine ev sahipliği yaptığı, Ankara'dan Rus ve Ukraynalı liderlere yeni barış görüşmeleriyle ilgili diyalog kurulması yönünde çağrılar yapıldığına dikkat çekildi.

"Tahıl anlaşmasına aracılık etti"

Ankara'nın yapıcı rolüne işaret edilerek, "Erdoğan ayrıca, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının yeniden başlamasını sağlayan anlaşmaya aracılık etti." denildi.