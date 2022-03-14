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    ABD’den Rusya’ya NATO uyarısı: Tam güçle yanıt veririz

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 05:37
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    ABD’den Rusya’ya NATO uyarısı: Tam güçle yanıt veririz

    Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 18’inci gününe girerken, ABD’den Rusya’ya NATO toprakları konusunda uyarı geldi.

    "BİR NATO MÜTTEFİKİNE YAPILAN SALDIRI TÜM MÜTTEFİKLERE YAPILIR" AÇIKLAMASI

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ABD basınına verdiği röportajda, Rusya'nın NATO topraklarını vurması durumunda, NATO’nun buna "tam gücüyle" karşılık vereceği konusunda uyardı.

    Sullivan böyle bir durumun yaşanması halinde bunu NATO'nun 5’inci Maddesini tetikleyeceğini ve bir NATO müttefikine yapılan saldırının tüm müttefiklere yapılmış sayılacağını vurguladı.

    ABD’den Rusya’ya NATO uyarısı: Tam güçle yanıt veririz #1

    "NATO İTTİFAKININ TÜM GÜCÜYLE KARŞILIK VERİRİZ"

    Sullivan, "NATO topraklarına askeri bir saldırı olursa, bu 5’inci Maddenin uygulanmasına neden olur ve NATO ittifakının tüm gücünü buna yanıt vermek için kullanırız" dedi.

    ABD’den Rusya’ya NATO uyarısı: Tam güçle yanıt veririz #2


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