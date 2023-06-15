ABD'den Rusya'ya suçlama: Orta Doğu'ya F-22'leri gönderdik

AA

ABD, Orta Doğu'ya hava gücü takviyesi sağlama kararı aldı.

Yapılan açıklamada, eylemleri nedeniyle Rusya suçlanarak bölgeye savaş uçakları sevk edildiği duyuruldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bölgedeki Rus uçaklarının artan güvensiz ve profesyonellik dışı davranışları karşısında ABD'nin çok yönlü desteği ve kapasitesinin bir parçası olarak CENTCOM'un görev bölgesinde ABD Hava Kuvvetleri, F-22 savaş uçakları konuşlandırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Michael Kurilla, şöyle dedi:

Rus güçlerinin güvensiz ve profesyonelliğe sığmayan eylemleri, profesyonel bir hava kuvvetinden beklenen eylemler değil.



Rusların, anlaşmalarla belirlenen uçuş bölgelerindeki çatışmayı önlemeye yönelik önlemleri sürekli olarak ihlal etmeleri, gerginlik ya da yanılgı riskini artırmaktadır.