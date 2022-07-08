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    ABD'den Şinzo Abe'ye saldırı açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Dışişleri Bakanı Blinken, saldırı sonrası, Japonya'ya mesaj gönderdi. Eski Başkan Trump da açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 10:24
    • Güncelleme : 08.07.2022 - 10:27
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    ABD'den Şinzo Abe'ye saldırı açıklaması: Derin endişe duyuyoruz

    Japonya'nın eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırıyla ilgili ABD'den peş peşe açıklamalar geldi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da G20 Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle "derinden üzgün ve endişeli" olduğunu söyledi.

    Blinken: Dualarımız Abe'yle

    Blinken, "Dualarımız onunla, ailesiyle ve Japon halkıyla. Bu çok üzücü bir an. Japonya'dan haber bekliyoruz." dedi.

    Trump: Gerçek bir dost

    Bir açıklama da ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'tan geldi.

    Trump, kendi sosyal ağı Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Abe'nin kendisi için "gerçek bir dost" olduğunu kaydetti.

    ABD den Şinzo Abe ye saldırı açıklaması: Derin endişe duyuyoruz #1

    ABD den Şinzo Abe ye saldırı açıklaması: Derin endişe duyuyoruz #2


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