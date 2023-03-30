ABD'den Suriye'de İran Devrim Muhafızları'na operasyon: 8 kişi öldürüldü Suriye'nin Haseke ilindeki üsse yapılan saldırıya karşılık ABD'nin Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı gruplara ait tesislere düzenlediği hava saldırısında 8 kişi öldü.

AA

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de 23 Mart'ta İran'a ait bir intihar insansız hava aracının (İHA) terör örgütü DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise gerçekleştirdiği ve 1 ABD'li sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı saldırının ardından bölgedeki hareketlilik sürüyor.

ABD'den hava harekatı

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, ABD askerlerinin konuşlu olduğu bir üsse İHA'yla düzenlenen intihar saldırısına Amerikan ordusunun verdiği karşılık üzerine bilgilendirmede bulundu.

ABD'nin Deyrizor'da İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Güçleri'ne ait iki tesisi hedef aldığını aktaran Ryder, ilk belirlemelere göre 8 örgüt mensubunun öldürüldüğünü söyledi.

Patrick Ryder, 23 Mart’taki İHA saldırısında yaralanan 6 ABD personelinin durumunun iyi olduğunu, 2 askerin görevlerine döndüğünü, 1'nin ise ABD'ye nakledildiğini, 2 ABD askeri ile 1 sözleşmeli personelin ise Irak'ta tedavilerinin devam ettiği bilgisini verdi.

İran destekli güçlerin 24 Mart'ta da ABD askerlerinin konuşlu olduğu Deyrizor'daki üsse de roketle saldırı düzenlediğini hatırlatan sözcü, iki saldırı sonrasında bu üslerde konuşlu ABD askerlerinin beyin taramasından geçirildiğini ve bunlardan altısında 'travmatik beyin hasarı' olarak bilinen beyin sarsıntısı tespit edildiğini dile getirdi.