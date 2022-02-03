ABD’den Suriye’nin kuzeybatısına operasyon: 9 ölü

ABD Özel Harekat Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere toplamda 9 kişinin öldüğü belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD Özel Harekat Kuvvetleri’nin akşam saatlerinde Suriye'nin kuzeybatısında operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kirby açıklamasında, “ABD Merkez Komutanlığı kontrolündeki ABD Özel Harekat Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeybatısında terörle mücadele görevi gerçekleştirdi. Görev başarılı oldu. ABD'de tarafında can kaybı olmadı.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada daha fazla ayrıntı verilmedi.

SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ: OPERASYONDA 9 KİŞİ ÖLDÜ

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e bağlı, Türkiye sınırının doğusunda yer alan Atmeh kasabası sakinleri ise operasyonda çok sayıda sivilin öldüğünü, operasyonla El Kaide bağlantılı militanların hedef alındığına inanıldığını söyledi.

Bölge sakinleri operasyonun, gece yarısı yerinden edilmiş on binlerce Suriyelinin derme çatma kamplarda veya aşırı kalabalık konutlarda yaşadığı Türkiye sınırına yakın yoğun nüfuslu bir bölgede gerçekleştirildiğini belirtti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ABD'nin operasyonunda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 9 kişinin öldüğünü bildirdi.

“AÇIKÇASI BİRİNİ CANLI ELE GEÇİRMEK İSTEDİLER”

Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsü'nden Charles Lister, operasyonun iki saatten fazla sürdüğünü söyleyen sakinlerle konuştuğunu ifade etti.

Lister, “Açıkçası birini canlı ele geçirmek istediler.” dedi.

Lister, söz konusu operasyonun DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi’ye düzenlenen operasyona benzer kapsamlı operasyonların en büyüğü gibi gözüktüğünü söyledi.

DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi, 2019'da Suriye'nin kuzeybatısında ABD tarafından gerçekleştirilen operasyonda öldürülmüştü.