ABD'den Suriye'ye dikkat çeken sevkiyat: 75 araçlık destek gönderdiler PKK/YPG’nin işgalindeki yerlerde bulunan noktalara zırhlı araçlar ve mühimmat sevk edildi.

AA

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD, yeni bir askeri hareketliliğe imza attı.

ABD ordusu, örgütün işgali altındaki Haseke'ye sevkiyat gerçekleştirdi.

Söz konusu ildeki üs ve askeri noktalara 75 araçtan oluşan askeri ve lojistik takviye konvoyları gönderildi.

ABD konvoyu askeri malzeme taşıdı

Konvoy, 19-20 Haziran'da Irak-Suriye arasındaki El-Velid sınır kapısından Haseke'ye giriş yaparak Şeddadi ve Rumeylan yerleşimindeki ABD güçlerine ait yerlere ulaştı.

Konvoylarda zırhlı araçlar, akaryakıt tankerleri, topçu bataryaları ve çok sayıda mühimmat yüklü araç yer aldı.

PKK işgalindeki yerleşimlerde hareketlilik

ABD ordusu 6, 8, 22 ve 25 Ocak tarihlerinde de Haseke kırsalında terör örgütü PKK/YPG’nin işgalindeki Rumeylan, Şeddadi ve Tel Beyder yerleşimlerindeki üs ve noktalarına takviye göndermişti.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Petrol sahalarına takviye yapıyorlar

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.