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    ABD'den Tayvan mesajı: Çin'i yakından izliyoruz

    Amerikalı komutan Milley, Tayvan gerilimi konusunda ülkesinin pozisyonuna ilişkin konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 15:05
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 15:07
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    ABD'den Tayvan mesajı: Çin'i yakından izliyoruz

    ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Çin ile Tayvan arasında yaşanan gerilime ilişkin açıklama yaptı.

    Milley, Çin'in, "bir noktada saldırma yeteneğini açıkça geliştirdiğini, ancak bunu yapmaya karar vermesinin, siyasi bir seçim olacağını" söyledi.

    "ABD çok yakından izliyor"

    Orgeneral Milley, BBC'ye verdiği demeçte, "Yakında Çin'in Tayvan'a saldırısı görünmüyor, ancak ABD çok yakından izliyor." dedi.

    Çin, Tayvan'ın, "gerekirse zorla anakarayla yeniden birleştirilmesi gereken ayrılıkçı bir eyalet" olduğunu söylüyor.

    Pekin'den Washington'a suçlama

    Washington'ı Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemekle suçlayan Pekin yönetimi, bu yönde bir girişime karşılık vereceğini sıklıkla dile getiriyor.

    Çin, Tayvan'ın hava savunma bölgesinde yaptığı ihlallerle öne çıkarken, ABD, Tayvan suları üzerinden donanma gemilerini bölgeye gönderdi.

    ABD den Tayvan mesajı: Çin i yakından izliyoruz #1

    Biden: Tehlikeyle dans ediyor

    ABD Başkanı Joe Biden, mayıs ayında yaptığı açıklamada, Çin'in, savaş uçaklarıyla Tayvan üzerinde "tehlikeyle dans ettiğini" söylemiş, Tayvan'ın saldırıya uğraması halinde, ada ülkesini askeri açıdan koruyacağına söz vermişti.


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