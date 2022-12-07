ABD'den Tayvan'a 428 milyon dolar değerinde askeri satış kararı

Dışişleri Bakanlığı, uçak filosu ve silah sistemlerinin yedek parçalarıyla ilgili satışa onay verdi.

Çin ile gerilim yaşayan Tayvan, ABD'den askeri destek almaya hazırlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 428 milyon dolarlık askeri satışı onayladı.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Çin ile ihtilaflı Tayvan'a 2 ayrı askeri satışın onaylandığını açıkladı.

F-16 ve C-130 uçak filosu tedariki

AA'nın haberine göre, konuyla ilgili olarak Ajans'tan, ABD Kongresi'ne tebligat gönderildi.

Tebligatta, Tayvan'a 330 ve 98 milyon dolar değerinde "F-16" ve "C-130" uçak filosu ile silah sistemlerinin yedek parçaları dahil askeri satışa onay verildiği belirtildi.

"ABD'nin ekonomik çıkarlarına hizmet ediyor"

Yapılan açıklamada, muhtemel satışların, ABD'nin ekonomik, ulusal ve güvenlik çıkarları ile alıcının güvenilir savunma kapasitesini sürdürmeye yönelik girişimlerine de hizmet ettiği kaydedildi.