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    ABD'den Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilk yorum

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atayacak olmasının memnuniyetle karşılandığını duyurdu.
    • 17.08.2022 - 17:40
    • Güncelleme : 17.08.2022 - 17:40
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    ABD'den Türkiye ve İsrail'in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilk yorum

    Türkiye İsrail arasındaki ilişkiler, yeni bir döneme giriyor.

    İki ülke, karşılıklı olarak büyükelçi atama konusunda el sıkıştı.

    Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi için büyükelçi atama konusunda anlaştıklarını açıkladı.

    ABD, büyükelçi atama kararını değerlendirdi.

    ABD: Memnuniyetle karşılıyoruz

    ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye ve İsrail'in büyükelçi atama konusunda anlaşmalarını memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

    Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ABD Ankara Büyükelçiliği olarak Türkiye ve İsrail’in, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında karşılıklı olarak büyükelçi atayacağına ilişkin haberleri memnuniyetle karşılıyoruz" denildi.

    ABD den Türkiye ve İsrail in karşılıklı büyükelçi atama kararına ilk yorum #1


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