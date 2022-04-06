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    ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay

    ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'ye f-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağı belirtildi.
    • REUTERS
    • 06.04.2022 - 21:01
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    ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına onay

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongreye gönderdiği mektubunda Türkiye'ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağına ve NATO'nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını söyledi.

    AYRINTILAR GELİYOR..


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