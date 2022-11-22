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    ABD'den Türkiye'ye 'PKK'yı vurmayın' mesajı

    ABD'den Türkiye'ye 'PKK'yı vurmayın' mesajı

    Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'ndan rahatsız olduğunu belirten Pentagon, bu eylemlerin ortak hedeflere zarar verdiğini belirtti.
    • 22.11.2022 - 00:50
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 00:58
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    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nin icra ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin yoğun bulunduğu bölgelere bomba yağdırıldı.

    Harekatta 184 terörist öldürülürken 89 hedef ise imha edildi.

    Operasyonun ardından ABD'den yine tepki çekecek açıklamalar yapıldı.

    ABD operasyondan rahatsız oldu

    Desteğini esirgemediği terör örgütü PKK/YPG'ye Türk ordusu tarafından ağır zayiat verilmesi ABD'yi rahatsız etti.

    Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    ABD den Türkiye ye PKK yı vurmayın mesajı #1

    "Ortak hedefleri tehdit ediyor"

    "Suriye ve Irak kuzeyine Türk hava saldırılarına ve Suriyeli Kürtlerin Türkiye'nin güneyine yeni saldırılar gerçekleştirdiğine dair haberler gördük. Bunlar, DEAŞ'a karşı mücadele ve grubun yeniden dirilmemesi gibi ortak hedefleri tehdit ediyor.

    "Irak egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyoruz"

    ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran her türlü askeri hamleyi veya Irak hükümeti ile koordine edilmeden askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesiyle Irak egemenliğinin ihlal edilmesini reddediyor."

    ABD den Türkiye ye PKK yı vurmayın mesajı #2


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