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    ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 kararı

    ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.
    • 11.10.2022 - 21:30
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 22:12
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    ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 kararı

    ABD'den Türkiye'ye yönelik F-16 satışına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

    ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının Senato versiyonundan, Türkiye’ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı.

    Amerikalı Senatör'ün F-16 şartları

    Türkiye'nin "güvenilmez bir müttefik" olduğu şeklindeki iddiasını dillendiren Van Hollen, F-16 satışının veya mevcut filonun iyileştirilmesinin "net koşullar altında" yapılması gerektiğini savunmuştu.

    Van Hollen, "Senato, yeni F-16'ların Ankara'ya transferi ya da mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda nerede duruyor? Başkan Joe Biden, Madrid'deki NATO zirvesinde Erdoğan'a böyle bir adımı destekleyeceğini söylemişti." sorusuna şu yanıtı vermiştii:

    Van Hollen: Türkiye'ye güvenmiyoruz

    "Kongre, Rus S-400 sistemini satın aldıktan sonra F-35'in Türkiye'ye satışını durdurmakta haklıydı. Bu satışı engelleme çabasına dahil oldum. Bu satın alma, Türkiye'nin 'güvenilmez' bir NATO müttefiki olduğunu kanıtladı ve onları F-35 programından çıkarmamız önemliydi."

    ABD den Türkiye ye yönelik F-16 kararı #1

    Sözü olası F-16 satışına getiren Amerikalı Senatör, şunları söylemişti:

    "F-16'larla Yunanistan'ın hava sahasını ihlal etmemeliler"

    "F-16'ların satışı veya modernizasyonu ile ilgili olarak, örneğin Türkiye'nin F-16'larını Yunanistan gibi diğer NATO ülkelerinin hava sahasını ihlal etmek için kullanamayacağı koşulları içermeli.

    "DEAŞ'a karşı olan müttefiklerimize saldırmak için kullanılmamalı"

    Ayrıca Türkiye'nin F-16'ları DEAŞ'a karşı mücadelede önemli olan (YPG/PKK) müttefiklerimize saldırmak için kullanmasının yasaklanması gerektiğine inanıyorum.

    Yani, uzun lafın kısası, herhangi bir F-16 satışına veya modernizasyonuna açık koşullar eşlik etmeli. Kongre, F-35'lerde gerçekten liderliği ele aldı ve sizi temin ederim, Kongre herhangi bir F-16'ya da çok müdahil olacaktır."

    ABD den Türkiye ye yönelik F-16 kararı #2


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