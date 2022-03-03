ABD'den Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi gönderildi

ABD'nin Ukrayna'ya 200'ü bu hafta içinde olmak üzere, yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığı açıklandı.

Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı kongre kaynakları, ABD yönetiminin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım olarak yüzlerce Stinger hava savunma füzesi sağladığını ifade etti.

200 ADET STİNGER FÜZESİ TESLİM EDİLDİ

Kaynaklar, sadece 200 adet Stinger füzesinin bu hafta içinde teslim edildiğini belirtti.

DİĞER MÜHİMMAT BİLGİLERİ VERİLMEDİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya kara ve hava unsurlarına karşı koyacak silahları Ukrayna'ya verdiklerini açıklasa da bunların detaylarına ve sayılarına yönelik bilgi vermekten kaçınıyor.

Beyaz Saray geçen günlerde Ukrayna-Rusya savaşında Ukraynalılara destek amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığının Stinger füzelerini vermesini onaylamıştı.

Stinger füzeleri, kısa menzil ve orta irtifa araçlarına karşı omuzdan atılabilen, etkili bir hava savunma sistemi olarak biliniyor.