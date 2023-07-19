ABD'den Ukrayna'ya 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini açıkladı

AA & Ensonhaber

Rusya ile Ukrayna arsındaki savaş bir yıldan fazladır devam ediyor. Rusya'nın işgal ettiği bölgeleri geri almak için karşı atağa geçen Ukrayna, savaşın bitmesinden çok sürmesini isteyen ABD tarafından yeni bir askeri destek daha aldı.

1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi (USAI) kapsamında sağlanan 1.3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketi genel olarak kritik hava savunma kabiliyetleri ile mühimmat içeriyor.

Füze sistemlerinden kamyonlara birçok silah ve ekipman

Yardım paketinde, 4 ulusal gelişmiş karadan havaya füze sistemi (NASAMS), mühimmat, 152 milimetre top mermileri, mayın temizleme ekipmanı, TOW füzeleri, insansız hava sistemleri, elektronik harp tespit teçhizatları, 150 akaryakıt kamyonu, ekipmanı çekmek ve kurtarmak için 165 taktik araç ve güvenlik ile iletişim sistemleri ekipmanları bulunuyor.

"Ukrayna'nın savaş için acil ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz"

Açıklamada,

ABD, Ukrayna'ya acil savaş alanı ihtiyaçlarını ve daha uzun vadeli güvenlik yardımı gereksinimlerini karşılama yetenekleri sağlamak için müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edecektir.

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