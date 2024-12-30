ABD’den Ukrayna’ya 2 buçuk milyar dolarlık yeni askeri yardım

İHA

ABD'nin Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya yardımları bitmek bilmiyor...

ABD’de 20 Ocak’ta görevi devretmeye hazırlanan Başkan Joe Biden, Ukrayna’ya yeni yardım paketini duyurdu.

2 BUÇUK MİLYAR DOLARLIK GÜVENLİK YARDIMI

Biden yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün, Ukrayna halkı Rus saldırganlığına karşı bağımsızlığını ve özgürlüğünü savunmaya devam ederken, Ukrayna için yaklaşık 2 buçuk milyar dolarlık güvenlik yardımını duyurmaktan onur duyuyorum” ifadesini kullandı.

ACİL TEÇHİZAT AKIŞI SAĞLANACAK

Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana, ABD’nin dünyayı Ukrayna halkına destek vermeye çağırdığını belirten Biden, “Ukrayna'ya galip gelmesi için ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak en önemli önceliklerimden biri oldu. Bugünkü duyuru, bu çabayı güçlendirecek ve Ukrayna'ya hem savaş alanında kullanmaya devam ettiği acil bir teçhizat akışı sağlayacak hem de hava savunma, topçu ve diğer kritik silah sistemlerinin uzun vadeli tedarikini sağlayacak” dedi.

"UKRAYNA'YI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YORULMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yönetiminin Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) çerçevesinde taahhüt edilen tüm yardımı tahsis ettiğini söyleyen Biden, “ABD, benim talimatımla görev süremin geri kalanında Ukrayna'yı savaşta güçlendirmek için yorulmadan çalışmaya devam edecek” şeklinde konuştu.