ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık ek askeri yardım ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Ukrayna’ya 300 milyon değerinde ek askeri yardım daha sağlayacağını duyurdu.

İHA Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 2022'nin şubat ayından bu yana devam ediyor… Batı ülkeleri, savaşın ilk başından itibaren Ukrayna'nın yanında saf tutacağını bildirmişti. Bu açıklamaların ardından Ukrayna'ya yüksek miktarda askeri yardım yapılmaya başlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.. 300 milyon değerinde ek askeri yardım Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada “Kendilerini Rusya'nın saldırı savaşına karşı savunan Ukraynalı ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerin kullanılarak, ABD’nin Ukrayna’ya 300 milyon değerinde ek askeri yardım sağlayacağı duyuruldu. Savaşın başından bu yana sağlanan 37'nci yardım paketi oldu Söz konusu yardım paketi, ABD Savunma Bakanlığı envanterinden savaşın başlamasından bu yana Ukrayna’ya sağlanan 37’nci yardım paketi oldu. Yarım paketinde, HIMARS çoklu roketatar sistemleri için mühimmat, obüs, topçu ve tank mühimmatı, tanksavar silahlar, roketler, hafif silahlar ve mühimmat, ağır teçhizatı taşımak için kamyonlar ve römorklar ile gerekli yedek parçaları içeriyor.