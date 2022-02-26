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    ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.
    • AA
    • 26.02.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 26.02.2022 - 17:08
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    ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım

    Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat 3'üncü gününde de devam ediyor.

    Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlamalar yaşanıyor.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamalarda silah bırakmayacaklarını belirtip destek çağrısında bulundu.

    UKRAYNA'YA 350 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

    Rusya ise Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyin" talimatından sonra askerlere ilerleme emri verildiğini duyurdu.

    Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

    ABD den Ukrayna ya 350 milyon dolarlık askeri yardım #1


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