ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım

ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık askeri yardım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat 3'üncü gününde de devam ediyor.

Başkent Kiev başta olmak üzere birçok bölgede patlamalar yaşanıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamalarda silah bırakmayacaklarını belirtip destek çağrısında bulundu.

UKRAYNA'YA 350 MİLYON DOLARLIK ASKERİ YARDIM

Rusya ise Ukrayna'nın müzakereyi reddettiğini, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bekleyin" talimatından sonra askerlere ilerleme emri verildiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanlığını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine 350 milyon dolarlık askeri yardım yapma konusunda yetkilendirdiğini açıkladı.