Petrol
98.62
4.17%
Euro
18.4913
1.73%
Dolar
18.5663
-0.26%
Altın
1.004
2.95%
Borsa
4217
2.72%
Bitcoin
396.175
3.91%
BTXN Coin
10.62
3.10%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım

    ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 400 milyon dolar daha askeri yardım göndereceğini açıkladı.
    • 05.11.2022 - 00:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri yardım

    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ukrayna'ya 400 milyon dolar daha askeri yardım yapılacağını ve Almanya'da Ukrayna için tüm silah transferlerini ve askeri eğitimi denetleyecek bir güvenlik yardım merkezi kuracaklarını açıkladı.

    ABD askeri yardım gönderecek

    Pentagon tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yapılacak yardımın, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansmanı kapsadığı bildirildi.

    Pentagon Sözcüsü Sabrina Singh, ABD'nin Çek Cumhuriyeti'nden gelen 45 T-72 tankının yenilenmesi için ödeme yapacağını ve HAWK hava savunma sistemleri için bazı füzelerin yenilenmesi için fon sağlayacağını söyledi.

    ABD den Ukrayna ya 400 milyon dolarlık askeri yardım #1

    Gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketleri

    İHA'nın haberine göre Singh, HAWK füzelerini yenileme fonlarına ek olarak, taahhüt edilen 400 milyon dolarlık Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi (USAI) fonlarının Sovyet döneminden kalma Çek tanklarını yenileyeceğini ve onlara "gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketleri" vereceğini söyledi.

    ABD, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya 18,2 milyar dolardan fazla silah ve ekipman yardımında bulundu.

    ABD den Ukrayna ya 400 milyon dolarlık askeri yardım #2


    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    Advertorial

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    James Harden sakatlandı
    Basketbol

    James Harden sakatlandı

    Aydın'da eşek ve at kesimi yapan dükkana operasyon
    3. Sayfa

    Aydın'da eşek ve at kesimi yapan dükkana operasyon

    Görüş Bildir