ABD'den Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık güvenlik yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Zelensky ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni bir güvenlik yardımı yapacağını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, şubat ayından bu yana devam ediyor…

Batı ülkeleri, savaşın ilk başından itibaren Ukrayna'nın yanında saf tutacağını bildirmişti.

Bu açıklamaların ardından Ukrayna'ya yüksek miktarda yapılan askeri yardımlar devam ediyor..

Biden'dan Ukrayna'ya 625 milyon dolarlık yeni yardım

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'ya yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımı açıkladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden bugün Zelensky ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilhakını tanımayacağının altını çizen Biden, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını her zaman sürdüreceğini belirterek, bu ülkeye yönelik 625 milyon dolarlık yeni güvenlik yardımlarını açıkladı.

Tahıl koridoru anlaşmasının başarısından memnun olduğunu söyledi

Söz konusu yardım paketinde HIMARS çok namlulu roketatar füzeleri, top sitemleri dahil silahlar ve askeri mühimmatlar olduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın ilhak çabalarına destek verenlere yönelik sert yaptırımlara her zaman hazır olduklarını kaydetti.

Biden, Ukrayna tahılının uluslararası piyasaya sürülmesini sağlayan ve İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının başarısını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Ukrayna'nın özgürlüğü ve demokrasisi için uluslararası çabaları her zaman destekleyeceklerini bildirdi.