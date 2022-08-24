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ABD'den Ukrayna'ya yeni silah desteği: Şu zamana kadarki yardımların en büyüğü

ABD'den Ukrayna'ya yeni silah desteği: Şu zamana kadarki yardımların en büyüğü

ABD, Rusya ile savaşan Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yeni bir silah tedariki desteği açıkladı. Bu yardım savaşın başından bu yana en büyük maddi destek olacak.