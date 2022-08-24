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- ABD'den Ukrayna'ya yeni silah desteği: Şu zamana kadarki yardımların en büyüğü
ABD'den Ukrayna'ya yeni silah desteği: Şu zamana kadarki yardımların en büyüğü
- 24.08.2022 - 11:25
- Güncelleme : 24.08.2022 - 11:45
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’yi Ukrayna savaşını körüklemekle suçlamıştı.
Putin, ABD’nin birçok ülkenin iç işlerine karışarak, bu ülkeleri kendisine boyun eğdirmeye çalıştığını belirterek, benzer bir denemeyi Çin’e karşı Tayvan’da da yaptığını vurgulamıştı.
3 milyar dolarlık ek paket: Savaşın başından bu yana en büyük maddi destek
Putin'in açıklamalarının ardından ABD, Ukrayna’ya savaşın başından beri en büyük maddi desteğini yapacağını duyurdu.
Tek seferde sağlanacak 3 milyar dolarlık paket, Ukrayna tarafından silah tedariğinde kullanılacak.
Bu silah yardımıyla birlikte ABD, Ukrayna’ya 10 milyar dolarlık silah yardımı yapmış olacak.
Silahlar yüklenmeye devam ediyor
Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yardım paketi kapsamındaki silahları, Philadelphia kenti yakınlarındaki McGuire-Dix-Lakehurst üssünde kargo uçağına yükledi.
DHA'nın aktardığına göre ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, silah yardımı kapsamında yaptığı açıklamada, “Çalışma devam ediyor. Asla durmayacak. Personelimiz, Ukrayna halkının ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor.” dedi.