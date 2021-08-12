ABD'den vatandaşlarına 'Afganistan'ı derhal terkedin' çağrısı

ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

ABD birliklerinin Afganistan'dan geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi devam ediyor.

ABD’nin Afganistan Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD vatandaşlarının mevcut ticari uçuş seçeneklerini kullanarak Afganistan'ı derhal terk etmeleri yönünde çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istenirken, güvenlik şartları ve azaltılmış personel sayısı nedeni ile büyükelçiliğin yardım kapasitesinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

"ABD HÜKÜMETİNİN UÇUŞLARINA GÜVENMEYİN"

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına 27 Nisan 2021'de Dışişleri Bakanlığının Kabil'de artan şiddet ve tehdit olayları nedeniyle görevlerini başka yerde yapılabilen ABD hükümeti çalışanlarının Kabil Büyükelçiliğinden ayrılma emri verdiğini hatırlattı.

Büyükelçilik ayrıca, “ABD vatandaşlarının mevcut ticari ulaşım araçlarını kullanarak mümkün olan en kısa sürede Afganistan'dan ayrılmaları gerektiğini ve ABD hükümetinin uçuşlarına güvenmeyi planlamamaları gerektiğini yineliyor” ifadelerini kullandı.

TALİBAN 10 VİLAYET MERKEZİNİ ELE GEÇİRDİ

Taliban, bugün başkent Kabil’e 150 kilometre uzaklıktaki stratejik öneme sahip Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurmuş, Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükselmişti.

Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad’ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan ve Ferah vilayet merkezlerini almıştı.

TALİBAN'IN 90 GÜNDE KABİL'İ ELE GEÇİRECEĞİ İDDİASI

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD’li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

14 NİSAN'DA ÇEKİLMEYİ DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da yaptığı açıklamada Afganistan’daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos’ta tamamlanacağını açıklamıştı.