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    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı derhal terk edin

    Büyükelçilik, "Sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan ayrılın" dedi.
    • 28.09.2022 - 14:11
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    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Rusya'yı derhal terk edin

    Rusya'da kısmi seferberlik süreci, ABD'yi alarma geçirdi.

    ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yazılı açıklama yaparak vatandaşlarını uyardı.

    Seferberlik sürecinin başlatıldığına dair hatırlatmanın yapıldığı açıklamada, Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verildi.

    Büyükelçiliğin uyarısı: Ticari uçuşlar kısıtlı

    Böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği kaydedildi.

    Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği belirtildi.

    "Rusya'ya seyahat etmeyin, oradan derhal ayrılın"

    AA'nın haberine göre, açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır." ifadesine yer verildi.

    ABD den vatandaşlarına çağrı: Rusya yı derhal terk edin #1


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