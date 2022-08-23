ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın

Rus ordusunun bazı noktaları hedef alabileceğiyle ilgili bilgiler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlarını uyardı.

Büyükelçilik, Rusya'nın ilerleyen günlerde sivil altyapıyı ve hükümet binalarını vurabileceği konusunda bilgiye sahip olduklarını belirtti.

"Sivil altyapıya ve hükümet tesislerine saldırı olabilir"

Yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip." ifadesine yer verildi.

"Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyoruz"

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor."

Ukrayna: Bazı şehirleri hedef alabilirler

Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın, başkentin de arasında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı.

36 saat boyunca sokağa çıkma yasağı

AA'nın haberine göre, Kiev askeri yönetim idaresi, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantıları yasaklamıştı.

Rusya sınırında yer alan Harkiv kentinde ise 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan geçerli olmak üzere, 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.