Petrol
97.12
0.66%
Euro
18.0096
0.17%
Dolar
18.125
0.33%
Altın
1.013
0.54%
Borsa
3103
0.00%
Bitcoin
391.331
1.75%
BTXN Coin
5.50
-0.36%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın

    Rus ordusunun bazı noktaları hedef alabileceğiyle ilgili bilgiler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "ABD Büyükelçiliği, Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor" denildi.
    • 23.08.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 11:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna'dan ayrılın

    ABD'nin Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki vatandaşlarını uyardı.

    Büyükelçilik, Rusya'nın ilerleyen günlerde sivil altyapıyı ve hükümet binalarını vurabileceği konusunda bilgiye sahip olduklarını belirtti.

    "Sivil altyapıya ve hükümet tesislerine saldırı olabilir"

    Yapılan yazılı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'nın sivil altyapısına ve hükümet tesislerine yönelik saldırı başlatma çabalarını hızlandırdığı bilgisine sahip." ifadesine yer verildi.

    "Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyoruz"

    Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarının siviller ve sivil altyapı için devam eden bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

    "ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarını eğer güvenli ise özel kara taşımacılığı seçeneklerini kullanarak Ukrayna'dan ayrılmaya çağırıyor."

    Ukrayna: Bazı şehirleri hedef alabilirler

    Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıl dönümü öncesi Rusya'nın, başkentin de arasında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılmıştı.

    36 saat boyunca sokağa çıkma yasağı

    AA'nın haberine göre, Kiev askeri yönetim idaresi, Rus saldırıları olabileceği gerekçesiyle Kiev'de 22-25 Ağustos'ta halka açık toplantıları yasaklamıştı.

    Rusya sınırında yer alan Harkiv kentinde ise 23 Ağustos'ta yerel saatle 19.00'dan geçerli olmak üzere, 36 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    ABD den vatandaşlarına çağrı: Ukrayna dan ayrılın #1


    İlginizi Çekebilir

    Altın fiyatları düşüşte!
    Gündem

    Altın fiyatları düşüşte!

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu
    Medya

    Müge Anlı'nın ekranlara döneceği tarih belli oldu

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir